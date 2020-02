Justitie verdenkt ‘The Fashion Man’ uit Eindhoven van valse bommelding bij modeshow concurrent

De alarmerende boodschap dat in het Wings Hotel bij het vliegveld, waar dat moment een modeshow gaande was, twee bommen zouden afgaan, bracht de Koninklijke Marechaussee in opperste staat van paraatheid. De melding bleek vals. Justitie denkt dat de 48-jarige Aydin A. uit Eindhoven er achter zit. Saillant detail: Aydin A. manifesteert zich als The Fashion Man... in de modewereld.