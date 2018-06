Justitie wil miljoen van twee mannen uit Eindhoven voor hennepteelt in Erp

Het begon met een bizar voorval, de zaak waarvoor vader Noud (60) en zoon Frans van V. (40) uit Eindhoven maandag terechtstonden in Den Bosch. Na een melding van een zelfdoding in Erp, in mei 2012, trof de politie inderdaad een man die zich van het leven had beroofd, maar ook vier ruimtes waarin wiet werd gekweekt. De opstallen waarin dat gebeurde zijn eigendom van vader en zoon Van V.

Brief

De overleden man had een brief achtergelaten waarin hij schreef ergens in terecht te zijn gekomen waar hij niet meer uitkwam. Volgens een vriendin van de dode, had hij bij leven opgebiecht wiet te kweken in opdracht van Frans van V. De opbrengst daarvan zou vier ton per oogst bedragen. Energiebedrijf Enexis heeft becijferd dat er voor 35.000 euro illegaal stroom werd afgetapt voor de groeilampen in de kwekerij, en wil dat geld incasseren van de verdachten.

De derde verdachte in het strafbankje, Eindhovenaar Mark van T. (41), die in het huis in Erp woonde, was volgens de overleden man katvanger. Hij stortte grote contante bedragen op zijn bankrekening en maakte vervolgens veel geld over op een rekening die gekoppeld kan worden aan Frans van V., zo hield de rechtbank de verdachten voor.

Lamborghini

Bij een huiszoeking bij vader Noud in Eindhoven trof de politie visitekaartjes aan van growshops, vier scharen met hennepsporen en facturen van meststoffen die in de wietkweek gebruikt worden. Ook vond de politie grote sommen contant geld. In de binnenzak van een Hugo Boss-colbert 34.000 euro, in een Mercedes die in beslag werd genomen 18.250 euro, in kasten 65.000 euro, in diverse enveloppen in totaal 75.000 euro, plus 188.000 euro in een kluis. En waar kwam het geld vandaan - 175.000 euro - voor een Lamborghini of voor een speedboot van een ton, vroeg de rechtbank aan vader en zoon, die zich net als de derde verdachte beriepen op hun zwijgrecht. Bij vader en zoon samen werd voor een totaalbedrag van 418.000 euro in beslag genomen.

In het huis van Frans trof de politie ook een harde schijf aan met wat volgens het OM een schaduwboekhouding is. Daaruit kwam naar voren dat de handelsonderneming die vader en zoon nog steeds drijven, 2,6 miljoen meer winst heeft geboekt dan verantwoord kan worden; bijna zes ton in 2011 en twee miljoen in 2012. Hennepopbrengsten zouden zijn ingeboekt als 'extra kosten.'

Vraagtekens

Advocaat Geert-Jan Knoops plaatste vraagtekens bij de manier waarop de harde schijf door de Fiscale Opsporings- en Inlichtingendienst is bekeken. Forensisch deskundige Jan Rob ten Hove gaf in de rechtszaal aan dat dit niet volgens de regelen der kunst is gegaan, daarbij de mogelijkheid open latend dat de FIOD wijzigingen in de aangetroffen boekhouding heeft aangebracht.