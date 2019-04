Justitie: zoon verdacht van moord op moeder uit Maarheeze, voorarrest verlengd

EINDHOVEN - De Eindhovenaar (40) die in het paasweekend werd opgepakt vanwege de dood van zijn moeder, wordt door justitie vooralsnog verdacht van moord/doodslag. Zijn voorarrest is verlengd met het maximale aantal van veertien dagen.

Zondagmiddag meldde de 40-jarige Eindhovenaar zich op het politiebureau met de mededeling dat hij ‘iets doms’ had gedaan, of woorden van gelijke strekking. Toen agenten naar zijn appartement aan het Methusalemplein reden, vonden ze het lichaam van zijn moeder. De 71-jarige vrouw, afkomstig uit Maarheeze, was door een misdrijf om het leven gekomen.

Aanklacht is voorlopig

Wat er in het appartement is voorgevallen is nog onduidelijk. Is er bijvoorbeeld sprake van een ongeluk of van een bewuste daad? Vooralsnog verdenkt het Openbaar Ministerie hem in ieder geval van moord/doodslag. Die voorlopige tenlastelegging, zoals de aanklacht officieel heet, kan de komende maanden nog veranderen als alle onderzoeken van de politie zijn afgerond.

De zoon werd zondagmiddag meteen aangehouden en verscheen woensdag bij de rechter-commissaris. Die besliste dat er genoeg reden was om hem veertien dagen langer vast te houden. Dat is het maximale aantal dagen. Over twee weken wordt opnieuw gekeken of zijn voorarrest moet worden verlengd.

Verbazing