JW Roy mag weer optreden, al is het zonder publiek: ‘Wordt tijd om elkaar weer ’s te zien’

Bakkerij Van de Looveren stopt na 75 jaar: “We hebben er altijd een goede boterham aan verdiend”

26 januari HELMOND - Zo'n vijftien jaar geleden maakten Frits en Wilma van de Looveren de keuze om zich vooral te gaan richten op zoet en hartig. Dat werd een succes. ,,Voor onze worstenbroodjes komen ze van heinde en verre. En we zijn bekend om de 'stokken’.” Nu kiezen ze er voor om te stoppen met hun bakkerszaak aan de Mierloseweg in Helmond. ,,We gaan het missen. De mensen in ‘t Haagje zijn geweldig.”