'K heb getwijfeld over België...

Tas met duizenden euro's in auto van enorm zenuwachti­ge bestuurder in Eindhoven

13:20 EINDHOVEN - De politie heeft donderdagnacht een man aangehouden in de wijk Woensel in Eindhoven op verdenking van witwassen. In zijn auto werd een tas met duizenden euro's aan contanten en vier telefoons gevonden. Dat meldt een wijkagent.