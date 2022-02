Kaalslag voor nieuw groen en woningen rond woonwagenkamp Acht

EINDHOVEN - Omwonenden zijn geschrokken van de kaalslag nu al het groen weggehaald is bij het woonwagenkamp in Acht. Het kamp was omgeven door metershoge bomen en struiken. Het groen is weggehaald voor de volgende fase van de uitbreidingsplannen van het woonwagenkamp.

,,Als het straks klaar is, zal het er netjes uitzien, maar voordat het gegroeid is… Je kijkt nu dwars door het kamp heen. Je kunt bij elkaar op het bordje kijken, bij wijze van spreken”, zegt buurtbewoner Jack Lammers.

Lammers is vanaf 2016 actief betrokken bij de plannen van de Gemeente Eindhoven voor het woonwagenkamp op de Alblasstraat in kerkdorp Acht. Tegenover zijn voordeur aan de Spaarnestraat komt een nieuwe in- en uitgang voor het kamp. Diverse bewoners wilden hier een veilige oplossing met een drempel. Sindsdien praat hij namens de buurt met bewoners, kampbewoners en de gemeente over de vorderingen van de plannen.

Groencommissie

Lammers heeft namens bewoners het verzoek geuit voor een gedegen groenvoorziening rondom het kamp, omdat die verwaarloosd was. Sinds vier, vijf jaar zit hij samen met een aantal bewoners en Patrick van der Toorn in de groencommissie met woningcorporatie Wooninc, de gemeente en Trefpunt Groen. Op het kamp gaat Wooninc vier nieuwe woningen bouwen. Van der Toorn is een van de bewoners die op het kamp gaat wonen waar zijn vriendin oorspronkelijk vandaan komt.

Waar groen is weggehaald, komt groen terug. ,,Het bestemmingsplan is nu goed gekeurd. Er is duidelijkheid. Het is belangrijk dat het netjes gebeurt. Iedereen heeft zijn eigen idee en je moet iemands mening respecteren”, aldus Van der Toorn

Greppels en wadi’s

24 januari is gestart met voorbereidende werkzaamheden. In de eerste fase is de begroeiing verwijderd. Het grondwerk wordt gedaan voor de greppels en de wadi’s. Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren. Daarnaast worden de paaltjes geslagen voor de aanplant van nieuwe bomen.

In de volgende vier fases komen de riolering en de bestrating aan de beurt. De verwachting is dat eind april, begin mei de werkzaamheden klaar zijn. Naar verwachting levert Wooninc de woningen en standplaatsen deze zomer op aan de nieuwe bewoners.

Van der Toorn en Lammers geven allebei aan dat heel het proces stroef is verlopen en de informatievoorziening vaak slecht was. Lammers is blij dat er nu een fatsoenlijke plan ligt maar zegt hij: ,,Het laatste aandachtspuntje zijn de tijdelijke hekken met spandoek die zijn toegezegd. Die moeten voor privacy zorgen. Ik heb vertrouwen in het plan met de aanplant, maar over de afscheiding wordt niet meer gesproken en dat steekt.” ,,Ze moeten nu vol gas doorzetten en hun afspraken nakomen”, zegt Van der Toorn.

Een woordvoerder van de gemeente heeft laten weten dat op 21 februari een tijdelijk hekwerk met doek wordt geplaatst.