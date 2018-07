Kaartje: is de eikenprocessierups ook bij jou in de buurt gespot?

De eikenprocessierups komt van mei tot en met juli voor op eikenbomen. Voornamelijk in gebieden met zandgrond. De rups werd volgens de Universiteit van Wageningen in 1991 voor het eerst gespot in Hilvarenbeek. In hetzelfde gebied waar Best Kept Secret plaatsvindt. Afgelopen editie van het festival werd het publiek nog massaal overvallen door de rups.

Het beestje is in iets meer dan twee maanden minstens 1.700 keer gesignaleerd, zo blijkt uit cijfers van Jeukrups.nl, een website waar mensen zelf aan kunnen geven als ze een rups hebben gezien. In Brabant komt de rups vooral veel voor in Breda (38 meldingen), Tilburg (34 meldingen), Deurne (21 meldingen), Waalre (20 meldingen), Oss (18 meldingen) en Eindhoven (15 meldingen).