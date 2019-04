Kaaszaak Jokkmokk in Bergstraat Eindhoven gaat dicht, filiaal Tongelresestraat blijft open

Wat is dat toch met kaasspeciaalzaken in Eindhoven? Is de Eindhovenaar niet bereid meer te betalen voor de betere, biologische producten? Klomp weet het ook niet precies. Hij constateert dat er in de stad erg weinig kaaszaken zijn. En vaak zijn ze al weer snel weg, bijvoorbeeld in het Veemgebouw op Strijp-S: na kaasboer Rico is ook het Verswarenhuys (met kaas) daar al gestopt.

Passie

,,En het loopt ook best goed. De inkomsten zijn afgelopen jaren flink gestegen. Maar de kosten ook. Onder de streep is het net te weinig om twee zaken met personeel te runnen. Bovendien ben ik dan meer bezig met het aansturen van twee winkels en personeel dan met bijvoorbeeld kaas inkopen. En mijn passie was toch de kaas zelf. Daar wil ik me meer mee bezighouden", aldus Klomp. Hij kiest voor de Tongelresestraat vanwege de betere bereikbaarheid. ,,Als je even kaas wil kopen, kun je in de Bergstraat toch je auto heel slecht kwijt. Bovendien denk ik dat de winkel in de Tongelresestraat meer potentie heeft.”