Kabinet en regio: 'binnen vijf jaar 'Brainportles' op alle scholen

Opinie Buikpijn van besluit gemeente over jeugdhulp

10:35 De auteur van dit artikel is Rijn Borgwat uit Eindhoven, oud-jeugdhulpverlener. Hij kon zijn ogen niet geloven toen hij het in het ED las: Wachten op hulp als het budget op is (ED 4 juli). Het gaat hier om jeugdhulpverlening! Ik krijg letterlijk buikpijn van dit besluit van ons gemeentebestuur.