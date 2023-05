Kabinet, OM én rechtbank geloven in wijkrechtspraak, maar wetenschappers missen de feiten

Met video Man (41) uit Helmond overleden na val van bordes in Beursge­bouw in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij een ongeluk in het Beursgebouw in Eindhoven is maandagmiddag een man overleden. Hij viel even voor 15.00 uur van een metershoog bordes in de grote hal. Dat meldt een woordvoerder van de politie.