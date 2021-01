Kabinet wil jong en oud laten loten als IC overstroomt; KBO Brabant vindt juist dat arts bij gelijke kansen wel jongere voorrang moet geven

,,Het lijkt een faire keuze, maar is het niet”, zegt voorzitter Leo Bisschops, oud-wethouder uit Best. KBO Brabant - een zelfstandige seniorenvereniging van 125.000 leden - heeft nu in allerijl een open brief gestuurd aan de Kamer. ,,Tweede Kamerleden debatteren deze ochtend over de aanpak van corona. We hopen dat ze ook nog eens goed stilstaan bij wat het kabinet wil, mocht de IC-zorg in Nederland tekort schieten, en wat dat kan betekenen”, zegt Bisschops.