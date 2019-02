Kaffee De Groot in Eindhoven failliet; mogelijk doorstart

EINDHOVEN - Het doekt dreigt te vallen voor Kaffee De Groot in Eindhoven. De rechter verklaarde het café failliet. Of een doorstart mogelijk is, blijft nog even ongewis.

Kaffee De Groot aan het Wilhelminaplein in Eindhoven is door rechtbank failliet verklaard. De brouwerij die aan het café levert, Grolsch, had het faillissement aangevraagd. Een steunverklaring daarbij kwam van de eigenaar van het pand waarin De Groot is gevestigd.

Eigenaar Dick Schuurman van De Groot spreekt van een 'drama’ voor alle betrokkenen: klanten, personeel, leveranciers en de andere horecagelegenheden aan het Wilhelminaplein.. ,,Zelf ben ik er ook nogal emotioneel onder. Maar ik heb goede hoop op een doorstart. Samen met de curator en ik de mogelijkheden daartoe nu op een rij aan het zetten, waarbij veel zal afhangen van de financieringsmogelijkheden uiteraard.”

Schuurman nam het café in 2013 over, en lag naar eigen zeggen van meet af aan overhoop met de vaste brouwer en met de eigenaar van het pand. ,,Er is veel mis gegaan de afgelopen jaren, waarbij ik de laatste ben om te ontkennen dat ik zelf ook niet altijd de juiste beslissing heb genomen. Maar de brouwer heeft een conflict over al dan niet achterstallige huurpenningen uiteindelijk aangegrepen om het faillissement aan te vragen. Terwijl ik tot op het laatste moment gedacht heb dat we er wel uit zouden komen en zelfs al een reddingsplan op tafel had gelegd.”

Het faillissement van De Groot - al vele jaren een begrip in de Eindhovense horecawereld - heeft mogelijk ook consequenties voor de feestactiviteiten van de horeca-ondernemers aan het populaire Eindhovense uitgaansplein. Zo was De Groot een van de mede-organisatoren van het gezamenlijke carnaval op het plein dit jaar, waarvoor er onder meer een grote feesttent wordt geplaatst.