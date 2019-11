‘Kakkercanta’ moet ook in Eindhoven in het gareel gaan rijden

VideoEINDHOVEN - Scheuren op het fietspad, dikke middelvinger naar de file op de weg en gratis parkeren midden op de stoep of overal waar je maar wilt. De Birò-rijder is de koning te rijk in het verkeer want regelgeving voor het yuppenwagentje is er nauwelijks. Nog niet.