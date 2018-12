Kamerleden kritisch op gemeente bij ingestorte parkeergarage

DEN HAAG - Kritische geluiden in de Tweede Kamer over het toezicht van de gemeente Eindhoven op de bouw van de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. En bouwbedrijf BAM had niet alleen twijfels bij het plan van de Eindhovense constructeur Archimedes, maar ook bij het bureau zelf.

De gemeente Eindhoven kreeg woensdagavond kritische vragen van Tweede Kamerleden over het bouwtoezicht bij de ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport. Dat gebeurde tijdens een hoorzitting met specialisten over veiligheidsrisico’s in de bouw. Aanleiding daarvoor was het ongeluk op de Eindhovense luchthaven in mei 2017.

,,De gemeente is zo'n 180 uur bezig met toezicht op zo'n project. En toch is de parkeergarage ingestort. Terwijl er van alles mis was: gleuven als brievenbussen. Is dat niet gezien?”, wilde VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis weten van het afdelingshoofd van de gemeente. ,,We hebben het niet gezien. Het is ons ook niet gemeld”, aldus de gemeenteambtenaar. Op 16 maart 2017 was het laatste geregistreerde bezoek van de gemeente. Op foto's, genomen op 21 en 23 maart, zijn plassen op de verdiepingsvloeren en scheuren boven een kolom te zien. Specialisten vinden dat de gemeente dat had moeten zien en de bouw stil had moeten leggen.

De gemeenteambtenaar zei woensdagavond dat projecten in het beginstadium vaker worden bezocht dan tegen het einde van de bouw. ,,In het begin zijn we er vier keer per maand geweest, daarna neemt het af. Gemiddeld waren we er een keer per maand.” Het ongeluk op Eindhoven Airport is voor de gemeente Eindhoven geen reden om vaker tegen het einde van een project de bouwplaats te bezoeken.

Wel zegt gemeente voortaan meer te controleren op de gladheid van zogenaamde breedplaatvloeren. Die zouden volgens de door bouwer BAM ingeschakelde onderzoeker bij de garage niet zijn opgeruwd waardoor de aanhechting niet goed was. Ook bij de vergunningverlening wordt daarop gewezen.

Twijfel

Bij de hoorzitting was ook BAM Bouw en Vastgoed aanwezig, de verantwoordelijk bouwer van de parkeergarage. Directeur Roel Vollebregt maakte duidelijk dat binnen het bedrijf destijds al getwijfeld werd aan de Eindhovense constructeur Archimedes. ,,Er waren twijfels: hoe groot en hoe goed is het bureau en wat doet de opdrachtgever eraan?”, zei Vollebregt. Maar onder tijdsdruk en in verband met kosten werd de bouw voortgezet.