Kamernood: veel minder internationale studenten naar Eindhoven

‘Voorzien’ verlies voor Eindhovens bedrijf Onward Medical: ‘Hoopvol dat we in tweede helft van 2023 een positieve wending kunnen geven aan het leven van mensen met dwarslae­sie’

EINDHOVEN - Onward Medical in Eindhoven, het bedrijf dat patiënten met een dwarslaesie wil helpen weer te bewegen en zelfs te lopen, boekte over de eerste helft van dit jaar een nettoverlies van 16 miljoen euro. Dat is 4 miljoen meer dan vorig jaar. Geld dat vooral geïnvesteerd werd in succesvolle klinische onderzoeken en in ontwikkeling van innovatieve therapieën.

27 september