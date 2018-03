Over­le­vings­strijd zaalvoetballers FC Eindhoven is begonnen

22:22 Het was alweer ruim een maand geleden dat de zaalvoetballers van FC Eindhoven voor het laatst wonnen. Bij Groene Ster werd het vrijdagavond 2-3 in het voordeel van de blauwwitten. De 1-8 zege bij HV/Veerhuis was daarom hard nodig. Het team van coach Jan Vogels was immers afgezakt naar een plaats in de nacompetitie.