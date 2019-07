Kampeermarkt Eindhoven sluit de deuren eind augustus

Eindhoven neemt met 39,3 graden het warmtere­cord van Gil­ze-Rij­en over

24 juli EINDHOVEN - Slechts anderhalf uur nadat in Gilze-Rijen het 75 jaar oude hitterecord was verbroken, nam Eindhoven de koppositie over. Rond 16.40 uur werd het daar 39,3 graden. In Gilze-Rijen bleef de temperatuur steken op 39,2 graden. Dat meldt Weerplaza.