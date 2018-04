Kamperen om als eerste je ontslag te krijgen bij Philips Lighting in Turnhout

De directie kondigde vorig jaar november aan dat de onderneming in Turnhout verder moet afslanken en dat bijna tien procent (78) van de ruim 800 werknemers moet vertrekken. Maandag startte de intekenperiode voor vrijwillig vertrek. Er is een verdeelsleutel afgesproken tussen vrijwillige en gedwongen ontslagen. Voor wie inmiddels al ander werk heeft, is het dus zaak bij de eerste groep te zitten. Daarom bivakkeerden zondagnacht dertien voor de poort om er op tijd bij te zijn. De eerste kampeerde er al sinds donderdag.