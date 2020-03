Kampioensfeest PSV eindigt in nachtmerrie na vechtpartij

DEN BOSCH - Het kampioensfeest van PSV in 2018 eindigde voor het slachtoffer van een vechtpartij in een nachtmerrie. De officier van justitie vindt dat de dader negen maanden celstraf moet krijgen, waarvan drie voorwaardelijk.

Het was een vechtpartij met veel klassieke elementen, die donderdag werd behandeld door de rechtbank in Den Bosch. Er was drank in het spel, voetbal speelde een rol, een meisje zou de aanleiding zijn geweest. En ook de vraag wie er nou eigenlijk was begonnen kwam voorbij.

Gescheurde lip

Bij het kampioensfeest van PSV, op 16 april 2018 op het Stadhuisplein, raakte een Eindhovenaar serieus gewond, zoveel stond vast. Gescheurde lip, voortand afgebroken, zware hersenschudding, gekneusde ribben, de ene pols gekneusd en de andere kon niet meer bewegen.

Van het gebeurde wist het slachtoffer zich niet veel meer te herinneren en toen hij de volgende dag in het ziekenhuis in de spiegel keek vroeg hij zich af: ‘’Wie is dit, ben ik dit wel? ,,Mijn dochtertje van twee is ontzettend geschrokken. Ze dacht dat ik een monster was en durfde niet meer bij mij te slapen.”

Vriend beschermen

Het slachtoffer raakte na de vechtpartij zijn tijdelijke aanstelling kwijt en meldde in de verklaring die zijn advocaat voorlas ook dat hij nog steeds last heeft van hoofdpijn.

Maar wat had er nou precies gespeeld? Verdachte Bob H. (20) uit Eindhoven hield het bij één klap en één schop. Het latere slachtoffer zou op een vriend van H. zijn afgelopen, die het aanlegde met een meisje. ,,Blijf van haar af", zou het slachtoffer gezegd hebben, en daarbij zou hij hebben willen slaan. H. vertelde de rechtbank dat hij zijn vriend wilde beschermen en dat hij daarom tussenbeide kwam.

Noodweer, concludeerde H's advocaat Leonie van der Grinten, die daaraan koppelde dat H. vrijgesproken moest worden. Officier van justitie Simone van Keulen vond noodweer niet aan de orde: H. zei zelf in de rechtszaal dat hij beter had kunnen weglopen en vanaf het moment dat H. op de grond lag was van noodweer sowieso geen sprake meer.

Als tegen een voetbal

Dat H. slechts één klap en maar één trap had uitgedeeld, wilde er bij de officier niet in. Ze haalde getuigen aan die hadden verklaard dat H. meerdere keren tegen het hoofd van het gevallen slachtoffer had geschopt, zoals je dat doet met een voetbal of stampend met de hak.