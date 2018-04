Kampioenslied voor PSV van oud-voetballer en zingende slager is makkelijk mee te lallen

,,We hebben het in één keer ingezongen. Het stond er zo op", zegt Erik Franc (50), terugblikkend op de opnames van het PSV kampioenslied dat hij samen met Crist Coppens (57) maakte. ,,Ik had het idee al een paar maanden in mijn kop", zegt de zingende slager uit Horst. ,,Ik heb best een groot hoofd, dus daar kan veel in. Ik stapte naar mijn producer Kees Tel met het idee. Die zei: jij moet dit nummer doen met Erik Franc. Hij is PSV'er in hart en nieren. Een ideale combinatie dus." Franc, in een vorig leven voetballend bij PSV jeugd en daarna in het eerste van Willem II, is net begonnen aan een zangcarrière en had er wel oren naar.