Kampioentjes in de knop bij turnclub Hamarithi

Druk fotograferende ouders en giebelende meisjes in turnpakjes bepaalden gisteren het beeld in sporthal De Maaijenboogerd in Aalst, thuisbasis van turnclub Hamarithi. Een oproep in de regionale bladen deed veel vaders en moeders besluiten hun dochtertjes, in leeftijd variërend van 5 tot 8 jaar, te laten deelnemen. Inzet was een plekje in een klein groepje uitverkorenen, kweekvijver voor de zestig leden tellende wedstrijdgroep met sporters uit de wijde omgeving die zowel op regionaal als op landelijk niveau uitkomt in de zesde tot en met de talentendivisie.

Epke en Sanne

Turnen is populair. ,,We hebben nooit zo veel aanmeldingen tegelijk gehad", zegt Femke Rooijens uit Zaltbommel die al dertien jaar trainer is bij de vereniging en twee keer per jaar de selectietesten leidt. ,,De populariteit van de sport is deels te danken aan de Olympische prestaties van turners als Epke Zonderland en Sanne Wevers, sporters die voor veel kinderen een voorbeeldfunctie vervullen." Ook recente successen van jonge talenten uit eigen vereniging spelen een belangrijke rol.

Quote Het is de combinatie tussen kracht en lenigheid. Femke Rooijens, trainer

Na een warming-up moeten de kampioentjes in spe aan de bak. Eenvoudige vrije oefeningen en wat toestellenwerk zijn voor Rooijens voldoende om zich een mening te vormen over de aanleg. ,,Het is de combinatie tussen kracht en lenigheid. Ze moeten soepel lopen en rennen en onder meer kracht tonen aan de rekstok. We hebben scoutingformulieren ontwikkeld waarop we elk onderdeel afzonderlijk beoordelen, maar eigenlijk kun je het al vrij snel zien."

Te tam

De deelnemertjes lijken nog wat geïmponeerd door het gebeuren en hebben weinig spraakstof, maar hun ouders aan de kant des te meer. Vader Cees de Bijl uit Kerkwijk schreef dochter Aïda (6) in. ,,Ze zat al bij Octopus in Bruchem, maar vond het daar te tam. Daarom stapte ze deze winter over naar Hamarithi. Nu komt deze kans voorbij en ik denk wel dat ze het redt. Sport staat bij ons thuis hoog in het vaandel en ze is ambitieus genoeg."

Moeder Catherine van Dooren uit Zaltbommel wilde haar 6-jarige dochter Meike de stress besparen en heeft daarom nog niet verteld over de selectie. ,,Ze is nu gewoon lekker ontspannen aan het gymmen."