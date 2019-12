Kan de Sint in 2020 weer logeren in Steentjeskerk?

EINDHOVEN - Het Sinterklaashuis in de Steentjeskerk in Eindhoven krijgt zeker een tweede versie volgend jaar, als het aan organisator Olof van Gelder ligt. Met de ruim 9000 bezoekers kreeg hij de kosten gedekt. ,,En er is een klein startkapitaal voor volgend jaar", aldus Van Gelder.

Maar vooral de positieve reacties die hij heeft gehad van bezoekers, sponsors en vrijwilligers overtuigen Van Gelder van het feit dat er volgend jaar weer een logeeradres voor Sint moet komen in Eindhoven. ,,Iedereen was laaiend enthousiast. We hebben Eindhoven echt op de kaart gezet. Sponsors meldden zich al aan voor volgend jaar en zeker 95 procent van de vrijwilligers deed dat ook al."

De organisatie had een moeilijke start, omdat het misging met een oproep voor vrijwilligers. Dat kwam na de nodige publiciteit, onder meer via het ED, uiteindelijk wel goed. Ook extra sponsors meldden zich toen. ,,Toch hebben we het dit jaar met een relatief laag budget moeten doen. We kijken er met trots op terug dat we dit hebben kunnen klaren", zegt Van Gelder.

Voor volgend jaar wil hij het professioneler aanpakken, met meer sponsors, meer bezoekers, een 'nog gezelligere aankleding', zegt Van Gelder. ,,We praten ook met het kasteel in Helmond. We denken aan een samenwerking om elkaar te versterken. Hier kunnen kinderen zelf actiever bezig zijn, maar zij hebben meer ervaring en ook veel meer bezoekers. Als ze die niet allemaal kwijt kunnen, zouden wij daar misschien een rol bij kunnen spelen."

Praten over toekomstplannen

De vraag is wel of Sinterklaas volgend jaar weer in de Steentjeskerk terecht kan. ,,Dat zou fantastisch zijn. Maar anders zijn er wel al andere opties. Eerst gaan we in gesprek met de eigenaar van de kerk, Kolen", aldus Van Gelder.

De vraag is of hij dan wel aan het goede adres is. In september maakte de gemeente immers bekend dat ze het beheer van de voormalige kerk en Kempenlandmuseum aan de Antoniusstraat naar zich toe wilde trekken. Kolen zou te weinig activiteiten hebben georganiseerd en het onderhoud niet goed hebben uitgevoerd. Hij moest de sleutel inleveren voor 1 november.

Maar volgens woordvoerder Robert van Boxtel van Kolen is dat niet gebeurd. ,,We hebben brieven uitgewisseld, maar daar is het bij gebleven. We praten wel weer over de toekomstplannen. We werken langzaamaan naar een plan waar iedereen zich in kan vinden." Een woordvoerder van wethouder Yasin Torunoglu wil niet meer kwijt dan dat er 'doorgepraat' wordt.