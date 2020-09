Kan één gasfles voor zoveel gevaar zorgen dat ontruiming van woningen nodig is?

Eindho­venaar Raven Aartsen op Nederlands Film Festival in korte film ‘The Performer’

14:39 EINDHOVEN - Oud-drummer en oprichter van de Eindhovense band Mozes and the Firstborn Raven Aartsen speelt de hoofdrol in de korte film ‘The Performer’, woensdag 30 september te zien op het Nederlands Film Festival, zowel online als in Utrecht op locatie.