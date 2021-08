Kan Eindhoven sneller, meer woningen bouwen de komende jaren? Gemeenteraad buigt zich over kwestie

Aanleiding voor de vergadering is de conclusie uit april dat Eindhoven zeker niet het gewenste aantal van 15.000 woningen haalt tot en met 2023. Alle plannen opgeteld komen de bouwers in 2021 niet verder dan ruim 1700 nieuwe huizen. De komende jaren ligt dat aantal - als alles volgens plan gaat - weer boven de 3000 gemiddeld. Maar dat is nog te weinig. Wethouder Yasin Torunoglu wil daarom proberen projecten naar voren te halen. Daarom is een versnellingsplan gemaakt en is een woningbouwregisseur aan de slag gegaan. Die probeert ontwikkelaars met bouwplannen te bewegen sneller te werk te gaan. Ook moet er gewerkt worden aan het wegnemen van drempels bij de gemeente zelf.