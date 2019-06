Kan Murat Memis uit Eindhoven zijn proces in Nederland afwachten?

EINDHOVEN - In een besloten overleg heeft minister Blok de Tweede Kamer bijgepraat over de diplomatieke vorderingen achter de schermen in de zaak rond de Eindhovense SP’er Murat Memis. Kan Memis zijn proces straks in Nederland afwachten? Of ziet zijn toekomst er een stuk somberder uit?

Het ongeduld was bijna voelbaar op de publieke tribune van de Tweede Kamer in Den Haag, woensdag, tijdens het Kamerdebat over de in Turkije vast zittende Eindhovense SP’er Murat Memis.

Enkele tientallen Eindhovenaren, SP-leden en zijn familieleden op die tribune snapten er niets van: waarom stelt minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken zich niet veel harder op tegen de Turkse regering? Waarom zorgt hij er niet gewoon voor dat die regering hún Murat gewoon laat terugkeren naar Eindhoven, naar zijn gezin en zijn werk, naar zijn nu lege stoel in de Eindhovense gemeenteraadszaal.

Stille diplomatie

Blok had het in zijn betoog vooral over de voordelen van stille diplomatie, en over het averechtse effect van het inzetten van - zoals hij het zelf noemde - ‘zwaar geschut’. De minister wil vooral voorkomen dat de Turkse regering uit de angst om gezichtsverlies te lijden niet meewerkt aan een spoedige terugkeer van Memis naar Nederland. Op het argument vanuit de Kamer dat Nederland nu gezichtsverlies lijdt door zich niet harder op te stellen, ging de minister trouwens niet in.

Natuurlijk is het ongeduld bij de familie en politieke kameraden van Memis begrijpelijk: ze moeten hem al sinds eind april missen, en het is nog maar de vraag wanneer hij weer terugkomt. Daar staat echter tegenover dat ook het betoog van de minister op een aantal punten wel degelijk hout snijdt. Zijn doel is Memis naar huis te krijgen, en op basis van in het verleden opgedane ervaringen zegt hij dat stille diplomatie daartoe de geëigende weg is. Hij wist daarbij op successen in vergelijkbare gevallen die niet in de publiciteit zijn gekomen.

Daar komt nog bij dat de minister in het debat ook niet het achterste van zijn tong liet zien. In een besloten - en dus vertrouwelijk - overleg heeft hij de Kamerfracties op hun uitdrukkelijke verzoek gisteren meer verteld. Over wat er precies gedaan is aan stille diplomatie. En ongetwijfeld ook over welke hobbels zijn ambtenaren daarbij onderweg tegen zijn gekomen.

Thuis proces afwachten

Opvallend woensdag waren twee zaken die daar mogelijk mee te maken hebben. Inzet van de minister, zo zei hij herhaaldelijk, is dat Memis zijn proces in Turkije thuis in Eindhoven moet kunnen afwachten. Dat zou er op kunnen wijzen dat de Eindhovenaar van Koerdische afkomst dinsdag, als zijn proces begint, te horen krijgt dat hij naar huis kan.