Kanaalwater drinken dankzij nanotechnologie van bedrijf uit Enschede

Valkens­waard verwacht rellende jongeren en legt gebiedsver­bo­den op, ‘Plannen voor onrust met zwaar vuurwerk’

31 december VALKENSWAARD - De gemeente Valkenswaard legt een groep jongeren een gebiedsverbod op tijdens de jaarwisseling. Zij zouden van plan zijn om ‘met zwaar vuurwerk onrust en vernieling te plegen’, schrijft burgemeester Anton Ederveen in een brief die aan de ouders van de jongeren is overhandigd.