Kandidaten uit Zuidoost-Brabant: Europa komt steeds dichterbij

De Eindhovense Jannie Visscher staat op plek twee voor haar partij, de SP. Of de voormalige wethouder van Groningen en - van 2014 tot 2018 - van Eindhoven het haalt, weet ze nog niet. De SP heeft nu weliswaar twee zetels, maar of de partij die ook houdt? ,,Dat zou heel mooi zijn, maar in de peilingen staan we er niet zo goed voor, hoor ik. Zelf kijk ik daar niet naar. Ik focus me op de campagne: flyeren, posters plakken, debatten voeren en met de mensen in gesprek gaan.”



Is er een rode draad te ontdekken in die gesprekken? ,,Zeker wel. Ik merk dat veel mensen zich afkeren van de politiek. Ze zeggen dat het toch niet uitmaakt wat ze stemmen, er verandert toch niets. Terwijl ik denk dat het wel iets uitmaakt. Veel dingen in het dagelijkse leven van de mensen worden intussen bepaald door Europa. Als je daar iets aan wil veranderen, moet je wel gaan stemmen natuurlijk. Want in Brussel wordt wel van alles bepaald - te veel, wat mijn partij betreft. Maar wie er in Brussel komen te zitten, dat bepalen uiteindelijk de kiezers”