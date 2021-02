Kankerbestrijding Eindhoven trekt aan de bel: door corona meer dan helft minder inkomsten

Moniek Veldhoven zit in het bestuur van de Kankerbestrijding Eindhoven. ,,Om precies te zijn is er in Eindhoven vorig jaar in totaal 55.297 euro ingezameld. In 2019 was dat 123.774 euro. Dat is onder andere te wijten aan de jaarlijkse collecte in september die anders verliep. Veel van onze collectanten wilden of konden zelf niet de straat op om gezondheidsredenen. Daarnaast gingen veel evenementen niet door.” Denk aan Rennen tegen Kanker, Samenloop voor Hoop, Midzomernacht Eindhoven, Swim Cup en Marathon Eindhoven. Veldhoven: ,,En omdat het helemaal niet zeker is dat deze evenementen dit jaar wel door kunnen gaan, melden zich ook minder vrijwilligers. We zien nog wel wat kleinschaligere projecten zoals taartenbakacties of koppels die in een fietsestafette van ziekenhuis naar ziekenhuis fietsen.”

Daarbij komt dat in Eindhoven een aantal sleutelfiguren in Strijp, Gestel, Tongelre, Centrum en delen van Woensel om allerlei redenen is weggevallen. Zij coördineren de collectes wat als gevolg heeft dat in deze stadsdelen niet of slechts beperkt kan worden gecollecteerd. ,,Als alternatief kunnen mensen digitaal doneren, maar onze ervaring is dat mensen eerder geven als er iemand aan de deur staat. En dat kan ook contactloos door een iDEAL QR-code op de bus te scannen met een mobiele telefoon of via een zogeheten pinbus.”

Minder inkomsten, maar ook minder uitgaven

Voorzitter van Amnesty International Eindhoven Mark Vink herkent dit gedeeltelijk. ,,Natuurlijk zijn er minder inkomsten, mede omdat we onze jaarlijkse collecte vorig jaar halverwege moesten afbreken door corona. Daarom doen we dit jaar alles digitaal.” Collectanten krijgen een collectebus online en zij proberen via hun eigen sociale media zoveel mogelijk mensen te bereiken. ,,Er zijn weliswaar minder inkomsten, maar ook minder uitgaven. Huur voor zaaltjes voor bijeenkomsten en reiskosten vallen weg. Het is wel lastiger om online acties te verzinnen. Een wandeling kan bijvoorbeeld niet, maar digitaal brieven schrijven gaat prima.”

Ook ReumaNederland gaat in maart niet de straat op om te collecteren, maar richt zich volledig op de digitale collectebus.

De Stichting Jantje Beton had geluk. Vorig viel de jaarlijkse collecte net voor de lockdown. Ook wat betreft vrijwilligers en collectanten heeft de stichting geen reden tot klagen. Woordvoerster Ellen Fronik: ,,Wij werken veel samen met scoutingclubs. Die mogen sinds deze week gelukkig weer open. Dus in maart gaan de kinderen onder begeleiding gewoon de straat op om te collecteren.”

Over het algemeen geven mensen digitaal een hoger bedrag dan contant in een collectebus. Het contactloos betalen via een pinbus schrikt veel mensen nog af, uit angst opgelicht te worden. Dat is de ervaring van het KWF Kankerbestrijding Eindhoven.