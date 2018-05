Kankerpatiënt Twan (14) rent zelf mee met Run for KiKa in Eindhoven

VIDEOTwan van der Wel doet mee met de Run for Kika in Eindhoven om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Een hele uitdaging, want de 14-jarige jongen is zelf herstellende van een hersentumor.

'Ik heb van de week een keer 650 meter gelopen. Dat meet ik met een app op mijn telefoon. Maar dat lukt niet elke dag'', zegt Twan, die woont in Gorinchem. Door weer en wind loopt hij een rondje buiten, om ervoor te zorgen dat hij de 1000 meter gaat halen. ,,Ik loop mee om een doel te hebben voor mijn revalidatie. Het maakt niet uit hoe lang ik er over ga doen.''

Volledig scherm Twan herstelt van chemotherapie die hij moest ondergaan vanwege een hersentumor. © COR DE KOCK Met zijn team Run4Twan, nu bestaande uit acht lopers, wil hij geld ophalen om meer onderzoek naar kinderkanker mogelijk te maken. Zijn vader en zus doen ook mee, met de vijf en tien kilometer. ,,Het liefst wil ik ook meedoen aan de vijf kilometer. Maar dat haal ik nooit'', zegt hij vanuit zijn stoel met zijn kat Muis naast hem.



,,Ik heb een tijdje niet eens kunnen staan. Ik ben nu drie weken aan het revalideren. Een paar weken geleden kon ik maar 200 tot 300 meter lopen. De behandelingen zorgen ervoor dat de kanker weg is, maar maken ook de goede cellen kapot.''



Hij heeft moeite met lopen door de chemobehandelingen die hij gehad heeft. ,,Door de chemo heb ik weinig energie. Daardoor kan ik minder goed lopen.'' Een jaar lang kreeg de jonge patiënt sondevoeding. ,,Ik at gewoon niets. Alles smaakte vies.'' Binnenkort kan hij wel weer zelf eten. ,,Ik wil weer een normaal leven krijgen.''

In februari 2017 was Twan vaak ziek en had hij veel last van hoofdpijn en misselijkheid. ,,We dachten niet meteen aan dit. Eerder aan migraine'', zegt vader Marcel van der Wel. Toch moest er halsoverkop een MRI-scan gemaakt worden. Ze moesten meteen door naar het ziekenhuis in Rotterdam. ,,Ik kwam daar aan in mijn Ajax-broek. Dat was wel grappig, want meerdere doktoren zijn daar fan van Feyenoord. Gelukkig hebben ze me wel behandeld'', lacht hij.

Ajax-outfit

Dat was hard nodig. Al snel kregen Twan en zijn familie te horen dat hij een hersentumor had. Bij zijn laatste chemo in maart kwam hij weer in zijn Ajax-outfit naar Rotterdam. Maar nu expres. ,,Ze keken er niet meer van op.''

Zijn vader: ,,De beste dag van het afgelopen jaar was toen we met de stichting Make-A-Wish naar een wedstrijd van Ajax mochten. We moeten ook de leuke dingen blijven doen en zulke kansen pakken.'' Ook toen de spelers van Ajax naar het ziekenhuis in Amsterdam kwamen, zijn Twan en zijn vader langsgekomen.

Het team Run4Twan heeft binnen anderhalve week bijna 3000 euro opgehaald. ,,Het is nu al een mooi bedrag en veel meer dan verwacht. We hebben tot nog toe het meeste geld opgehaald van alle teams die in Eindhoven meelopen'', zegt vader Marcel.



Met Twan gaat het steeds beter. Hij is klaar met de chemokuren en de MRI-scans zijn goed. Hij wil zich nu focussen op zijn revalidatie en hoopt het gewone leven weer op te pakken. Binnenkort gaat hij weer een uur per dag naar school. Hij volgt nu af en toe lessen via een liveverbinding. ,,Ik vind het leuk om klasgenoten straks weer in het echt te kunnen spreken.''



Over een tijdje hoopt hij ook zijn grootste hobby te kunnen oppakken: voetballen. Voordat hij ziek werd, speelde hij bij de voetbalvereniging in Schelluinen. Daar wil hij straks ook weer spelen. ,,Het is mooi als dat straks weer kan.''

Quote Ik loop mee om een doel te hebben voor mijn revalida­tie. Het maakt niet uit hoe lang ik er over ga doen. Twan (14)