Kankerpatiënten hebben een beter leven dankzij inloophuizen

Toch zijn zulke inloophuizen nog relatief onbekend en kan hun imago wel een boost gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Avans Hogeschool.

Inloophuizen als De Eik in Eindhoven en De Cirkel in Helmond richten zich niet op de medische kant van de zorg maar op kwaliteit van leven. Dat kan door ontspanning, zoals schilderen of wandelen, of juist door in gesprek te gaan met lotgenoten. ,,Het woord inloophuis roept echter de associatie op met daklozen", zegt Mieke van Thiel van Avans Hogeschool. Van Thiel begeleidde het onderzoek naar Brabantse inloophuizen waaraan ruim zeventig studenten en onderzoekers 2,5 jaar werkten. Belangrijkste conclusies: kankerpatiënten hebben baat bij bezoek aan een inloophuis, maar lopen er de deur niet bepaald plat. Deze uitkomsten zijn in lijn met die van een recent landelijk onderzoek van IPSO, de koepel van inloophuizen.

Beter in hun vel

,,Als patiënten naar een inloophuis gaan, zitten ze beter in hun vel'', toont het onderzoek volgens Van Thiel aan. 77 procent van de ondervraagde patiënten geeft aan dat de kwaliteit van leven door het inloophuis is verbeterd. Verder geeft 71 procent aan meer ontspannen te zijn en 40 procent zegt beter voorbereid te zijn op gesprekken met de arts. Bijna de helft van de ex-patiënten gaat na herstel weer aan het werk; daarvan geeft een derde aan dat het bezoeken van een inloophuis daaraan een bijdrage heeft geleverd. En het aantal doktersbezoeken neemt af wanneer patiënten regelmatig bij een inloophuis komen.

Inloophuis De Eik in Eindhoven kent de conclusies uit beide onderzoeken. Extern coördinator Jacqueline Selbeck: ,,Ik denk dat het imagoprobleem deels opgaat. Contact zoeken met lotgenoten is ook een enorme stap en een hoge drempel waar je overheen moet. Bovendien geldt voor De Eik dat we weliswaar op een prachtige plek midden in de bossen op Eikenburg zitten, maar daar ook moeilijk te vinden zijn. In dat opzicht is het goed dat we gaan verhuizen; per 1 oktober kunnen mensen bij ons terecht op Klein Tongelreplein 8, midden in een wijk. Onze koepel IPSO doet momenteel onderzoek naar een mogelijke naamswijziging. Daar zouden we blij mee zijn."

Naamsbekendheid

Het Helmondse inloophuis De Cirkel werkte mee aan zowel het Avans-onderzoek als dat van IPSO. Coördinator Lisette van Bommel vertelt dat De Cirkel al langer werkt aan naamsbekendheid. ,,Op jaarbasis ontvangen wij zo'n vierduizend 'inlopers'. Mensen die na hun behandeling niet weten hoe ze verder moeten. Ze zijn bang of niet fit. Belangrijk dus om veel aandacht te besteden aan wat hier allemaal kan: praten, sporten of ontspannen. Ook voeren we nu gesprekken met alle burgemeesters in de Peelgemeenten. Dat doen we steeds samen met een gast uit dat betreffende dorp. Verder nemen we deel aan zorgbeurzen en gaan naar ziekenhuizen en hospices. Ik denk dat die inspanningen echt werken."