Kannen met vermoedelijk drugsafval gevonden op parkeerplaats in Eindhoven

Ennatuur­lijk haalt alles uit de kast in rechtszaak tegen Meerhoven­se klanten uit Eindhoven

16 februari EINDHOVEN - Ennatuurlijk legt zich zeker niet neer bij de kritiek op de aansluitkosten die klanten in Meerhoven hebben. De warmteleverancier haalt alles uit de kast om de principiële kwestie te winnen. Dat daar ook veel geld mee gemoeid is, is natuurlijk ook belangrijk, aldus vertegenwoordigers van Ennatuurlijk bij de rechtbank in Den Bosch.