Kans op Formule E-race in Eindhoven

EINDHOVEN - Het internationale circus van Formule 1-races met elektrische racewagens strijkt mogelijk in Eindhoven neer. De gemeente is benaderd door de organisatie en toont interesse.

Formule E is een autosportklasse waaraan enkel elektrisch aangedreven raceauto's meedoen. Die worden sinds 2014 in tal van landen georganiseerd. Onlangs is de gemeente Eindhoven benaderd door de FIA (internationale autosportfederatie) die ook de officiële Formule1-races organiseert. Dit seizoen worden dertien races verreden in twaalf steden, zoals Parijs, Rome, Berlijn, Monaco en New York. De Formule E groeit steeds meer uit tot een evenement van wereldklasse.

De FIA zou Eindhoven graag willen toevoegen aan de lijst. Het verzoek is op het Eindhovense stadhuis welwillend ontvangen. Wethouder Stijn Steenbakkers (CDA, sport) bevestigt desgevraagd de interesse. ,,Het college heeft vorige week een verzoek ontvangen. We weten het dus nog maar net.” Bij een van de laatste Formule E-races zong de naam van Eindhoven rond, waarna contact werd opgenomen met de gemeente.

Een race met elektrische auto’s zou passen bij het sportieve, economische en innovatieve karakter dat de stad graag wil uitstralen, aldus Steenbakkers. ,,Belangrijk is dat we weten wat de meerwaarde voor de stad is. Er moet ook draagvlak voor zijn.” Het is volgens hem veel te vroeg om het nu al over een parcours te hebben. Als de plannen doorgaan, zou het evenement in 2021 of 2022 kunnen plaatsvinden.

Formule E-autocoureur Robin Frijns maakt op de internationale website van e-racing365 gewag van de interesse voor Eindhoven. De Nederlander haalde in de afgelopen E-prix zijn eerste overwinning. Hij staat aan de leiding in het klassement. Volgens Frijns is de stad zeer geschikt vanwege de samenwerking met technologische bedrijven en de universiteit. Hij voegt daaraan toe dat een racebaan in Eindhoven makkelijker te realiseren is dan bijvoorbeeld in Amsterdam.

Maarten Steinbuch is TU/e-hoogleraar op het gebied van slimme robots en auto's. Hij is niet op de hoogte van het verzoek, maar juicht het zeer toe. ,,Ik zou het ontzettend gaaf vinden als die race in Eindhoven gehouden wordt. Je kunt laten zien wat elektrische auto's kunnen presteren. Dat is heel interessant.”