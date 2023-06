Kans op lichte regen in Eindhoven vanochtend

Nieuw stadhuis in Helmond kost nú veel extra maar: ‘We besparen ook, afwachten wat Poetin gaat doen’

HELMOND - De bouw van het nieuwe stadhuis in Helmond is als een rijdende trein die niet meer te stoppen is. Als de lokale politiek niet het gevraagde extra budget van 3,3 miljoen euro beschikbaar stelt, dan komt de bouw stil te liggen.