Kantoor Belastingdienst in Eindhoven krijgt vorm

PSV’er Cody Gakpo debuteert in voorselec­tie Jong Oranje

12:55 Cody Gakpo is na zijn goede prestaties van de afgelopen weken voor het eerst opgenomen in de voorselectie voor Jong Oranje. De Eindhovenaar maakte bij PSV een prima indruk tijdens zijn invalbeurten en zet nu de volgende stap in de hiërarchie bij de bondselftallen. Eind vorig jaar maakte hij nog deel uit van Oranje onder 20.