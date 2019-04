Kantoorgebouw Edge Eindhoven krijgt ook echt vorm, eerste ontwerp online

OVG, onder meer verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe Rabobank aan de Fellenoord, maakte vorig jaar via deze krant bekend dat het ook in Eindhoven wilde investeren in een bedrijfsverzamelgebouw uit de Edge-serie. De eerste gebouwen daarvan staan in Amsterdam, maar ook in andere steden is OVG actief. In Eindhoven heeft de ontwikkelaar een deel van het gebied Lichthoven bij het station overgenomen.