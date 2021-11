Kantoorpand Strijpsestraat in Eindhoven mag omgebouwd tot vijf appartementen

De hoogste bestuursrechter is het niet eens met de buren dat dit plan de druppel is die de kamerverhuuremmer bij de kruising met de Hastelweg doet overlopen. Volgens de tegenstanders zijn er in de directe omgeving van het kantoorpand - waar voorheen makelaardij Alberti zat - al meer dan genoeg panden die in kamers of etages gesplitst zijn.