Kantorenmarkt heeft ook in Eindhoven minder te duchten van coronacrisis

EINDHOVEN - Na de financiële crisis in 2008 stortte de kantorenmarkt helemaal in, met grote leegstand tot gevolg. Dat lijkt zich niet te gaan herhalen met de corona-crisis, ook niet in Eindhoven, zegt vastgoedadviseur Colliers International. Eigenaren en overheden hebben veel geleerd van het eerder economische dieptepunt.

Volledig scherm Kennedytoren IPTCBron MEULENHOF EINDHOVEN De Kennedy Toren.;EDREGIOSan van Suchtelen;Eindhoven;Nederland © Irene Wouters Bovendien heeft Colliers International becijferd wat de betekenis is van thuiswerken en het anderhalvemeterkantoor voor de toekomstige vraag. De coronacrisis raakt vooral sectoren als hotels, horeca en winkels. In het meest negatieve scenario zou de economische terugval tot een verlies van 57.000 kantoorbanen kunnen leiden, wat 950.000 vierkante meter minder kantoorvraag zou betekenen.

Maar ondanks het thuiswerken zal er veel meer ruimte nodig zijn, vanwege de hygiëneregels, redeneert de vastgoedadviseur. Alles bij elkaar komt Colliers uit op een daling van de vraag met 1,9 procent, tegen 3,5 procent in 2008. De leegstand zou dan op kunnen lopen tot 10,8 procent landelijk. Volgens het rapport leidt dat nog niet tot een daling van de huurprijzen, omdat op veel plaatsen de kwalitatieve vraag nog groot is.

Volledig scherm Zo zou het kantoorgebouw Edge van OVG Real Estate eruit kunnen komen te zien. Op de voorgrond de Stationsweg met de Effenaar en rechts de Dommel. De witte gebouwen links zijn onderdeel van de ontwikkeling Lichthoven. Tot nog toe is daarvan alleen The Student Hotel (links) aan het Stationsplein ontwikkeld. © Edge/OVG Real Estate

De afdeling statistiek van Colliers heeft de cijfers op een rijtje gezet voor heel Nederland en voor de vijf grote steden. Wat blijkt: de kantorenmarkt stond er in 2008 veel slechter voor dan nu. Er was al sprake van veel meer leegstand toen de markten instortten dan nu het geval is: 10,5 procent gemiddeld in Nederland in 2008, tegen 7 procent nu. Dat betekent 600.000 vierkante meter minder leegstaande kantoren. Voor Eindhoven waren die getallen overigens lager: daar wijken de cijfers voor beide crises nauwelijks af: 6,4 om 6,5 procent. Overigens geldt die leegstand nú vooral voor minder gewilde locaties, ver van het centrum af. Rond de binnenstad is juist een tekort aan goede kantoorgebouwen.

Volledig scherm De Spoortoren van NSI aan de Fellenoord in Eindhoven en verderop de kantoortoren aan het Schimmelt zijn twee voorbeelden van succesvol opgeknapte én verhuurde bedrijfsgebouwen. © Google Streetview

Belangrijk was bovendien dat het optimisme in 2008 de boventoon vierde. In de pijplijn zaten veel meer nieuwbouwplannen voor kantoren, die in die jaren veel bouwplannen haalbaar maakten. In 2020 is dat 36 procent minder, landelijk. In Eindhoven zijn de cijfers nog veel harder: daar waren in 2008 plannen gemaakt voor 23,8 procent van de bestaande voorraad aan kantoormeters. Nu is dat percentage 10,6, nog veel minder dan de helft. En de geplande kantoren rond het station (District E, Bunkertoren, Lichthoven en Edge) lijken erg gewild.

Volledig scherm Impressie van nieuw kantoorgebouw Lichthoven bij station Eindhoven © AM Real Estate

Eindhoven heeft in die tussenjaren ook heel veel minder courante kantoren omgebouwd tot woningen, zoals de Zwarte Toren aan de Pastoor Petersstraat, de Groene Toren, Philips Lighting en vele anderen. Landelijk is er de afgelopen jaren 4,5 miljoen vierkante meter kantoorgebouwen uit de markt genomen. Colliers wijdt dat aan de gemeenten die streng toezagen op een bouwstop. Nu pas wordt daar langzaamaan van afgeweken.

Volledig scherm DEN HAAG - In verband met de Corona crisis werken veel mensen vanuit huis. Dat levert lege kantoorgebouwen op. - FOTO GUUS SCHOONEWILLE © GUUS SCHOONEWILLE