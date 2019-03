Kapitale globes Frits Philips duiken op bij Belgische veiling

,,Instrumenten voor de machtigen der aarde.” Zo omschrijft de Belgische veilingexpert Henri Godts één van de topstukken uit de voormalige privécollectie van Frits Philips. Hij heeft het over een paar Italiaanse aarde- en hemelglobes gemaakt in 1696, door de maker opgedragen aan Willem van Oranje. Ze gingen onder de hamer in 2006, exact een jaar na zijn overlijden en samen een omvangrijke diverse collectie met tinnen potjes, Japanse kimono’s, middeleeuwse verroeste potjes, tapijten, hertengeweien en zoutvaatjes.

Wielewaal

Nu duiken de globes uit de Frits Philips-collectie op in België. Ze worden op 30 maart opnieuw geveild bij het in onder meer in atlassen en kaarten gespecialiseerde Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions. De wereldbol bevat gedetailleerde plaatsbeschrijvingen in het Italiaans, Nederlands, Engels, Latijn en Spaans. Er staan ook aantekeningen op over de reizen van de Portugese zeevaarder Magelhaen en de Nederlandse ontdekkingsreiziger Jacob Le Maire. De globes maakten deel uit van de enorme kunst- en antiekverzameling op het familielandgoed De Wielewaal, waar Frits Philips woonde. Hoe ‘meneer Frits’ eraan is gekomen, is niet bekend. Heeft hij ze geërfd van zijn vader Anton of hij heeft het zelf ooit weten te bemachtigen? Want collectioneur Frits Philips kocht wat hij mooi vond. Uit pure passie, niet omdat hij zich door kenners liet adviseren bij aankopen.

Volledig scherm De aardglobe uit de set van een houten aard- en hemelglobe, met elk een diameter van 47 centimeter. De meer dan driehonderd jaar oude wereldbollen zijn ontworpen door Italiaans kosmograaf Vincenzo Maria Coronelli en komen uit de kunstcollectie van de bekende Nederlandse industrieel Frits Philips. © ivan de cuyper

Na zijn overlijden is in opdracht van de erfgenamen direct door een kunstkenner de collectie geïnventariseerd. Het was de opmaat naar een grootse veiling van Sotheby's in het Evoluon in Eindhoven. Het absolute topstuk van de veiling ging in New York onder de hamer: een stenen beeld uit het oude Egypte van zo’n 2500 jaar oud. Het bracht destijds 865.000 dollar op, omgerekend destijds ruim 650.000 euro. De veiling van de andere stukken uit de collectie in het Evoluon leverde 5,7 miljoen euro op. Niet dat het allemaal peperdure objecten waren: een Indiaas kleedje uit de 20ste eeuw wisselde voor zes euro van eigenaar.

Google

Veilingexpert Godts kon gisteren niet zeggen of de verzamelaar die de globes toen kocht, ook nu de verkoper is. Wel zei hij dat hij van mening is dat de globes van de Italiaanse kosmograaf Vincenzo Maria Coronelli destijds in Eindhoven wat waren ondergewaardeerd. De waarde is destijds geschat op tussen de 45.000 en 75.000 euro. Ze brachten uiteindelijk volgens het persbericht van Sotheby's destijds 117.000 euro op, al rept datzelfde veilinghuis op de site nu over 177.000 euro. Bij de veiling van volgende week wordt ingezet op een waarde die kan oplopen tot tweeënhalve ton. Of zelfs nog meer. Godts: ,,Juist in deze tijd van Google Maps is er grote belangstelling gekomen voor dergelijke objecten. Er zijn meer verzamelaars, dit is een echte markt geworden. En dit gaat om een uitzonderlijk stel globes.”