Kappersopleiding Summa populairder bij jongens

In het lopende studiejaar tellen de kappersopleidingen van Summa Beauty & Lifestyle vijftien mannelijke studenten. „Dat lijkt misschien weinig op tweehonderd eerstejaars studenten haarmode”, zegt teamleider Ronny van de Sande. „Maar enkele jaren geleden hadden we maar enkele mannelijke studenten.”

Niet meer in de weer met krulspelden

Docent Roland Molegraaf denkt dat de populariteit van barbershops met hun stoere imago een rol speelt. „Het is een eigen plek voor alleen mannen.” Verder wordt sinds dit studiejaar een verschil gemaakt tussen dames- en herenkappen. Na een basisopleiding kunnen mannelijke studenten zich concentreren op haarmode voor heren en hoeven ze niet meer in de weer met krulspelden.

De kappersopleidingen van het Summa College worden gegeven in een nieuwe salon aan de Sterrenlaan in Eindhoven, die op 5 november geopend is.