Karin start crowdfunding voor plotseling overleden Britt (37) uit Eindhoven: ‘Het is zó triest’

PSV heeft via oud-kee­per Gomes talent uit Brazilië op stage, test Ghanese spelers én trekt nog aan speler uit Trinidad

PSV bekijkt komende week of de club een talent uit Brazilië in de toekomst zou kunnen opleiden en kan gebruiken. Het gaat om de 19-jarige João Vinícius Scardueli, een linksback die bij Corinthians op huurbasis actief was. Volgens zijn spelersmakelaar is hij daar nu vertrokken.