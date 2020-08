‘Karkas’ Vonderweg Eindhoven opnieuw dichtgetimmerd door eigenaar

Dierenop­vang: ‘Geen vrees voor uitbraak kattenziek­te in Zuid­oost-Bra­bant’

20:08 De dierenopvang in de regio is niet zo bang dat hier een uitbraak van de kattenziekte komt. Deze week werd de dodelijke kattenziekte gesignaleerd in Ermelo en Harderwijk. ,,Inenten”, luidt de boodschap. Want dat kan wel wat beter.