Karter Felipe (12) mag in zijn eerste jaar al naar het WK: ‘Heel gaaf om zó hard door de bochten te gaan’

Peesjevee-pod­cast: ‘Het knettert niet na een knoeiboel bij PSV’

Tijdens de Peesjevee-podcast van deze week praten journalist Paul Post en PSV-watcher Rik Elfrink van het ED over de huidige situatie bij PSV. Tafelgenote Mascha Prins is niet helemaal fit en dus spreken de mannen samen over het verlies van de Eindhovenaren in Groningen. Post was het met PSV-trainer Ruud van Nistelrooij eens dat het een andere nederlaag was dan eerder dit seizoen bij FC Twente en Cambuur.

25 oktober