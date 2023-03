Kascha-C: een snoepwinkel voor vrouwen die van mooi houden

update Opnieuw uitstel voor opvang vluchtelin­gen in de regio Eindhoven

NUENEN – Het duurt minstens een maand langer voordat duidelijk is hoe en waar 2900 asielzoekers onderdak krijgen in de omgeving van Eindhoven. Niet op 1 april, maar op 1 mei is het plan hiervoor klaar.