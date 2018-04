Kat zit vast in klapraam van huis in Eindhoven, brandweer opgeroepen

De opening van het raam bleek iets smaller dan de kat had ingeschat. Het arme beest zat met zijn kont klem tussen het raam en het kozijn. Buurtbewoners zagen dit en schakelden de brandweer in.

Het dier is uiteindelijk met behulp van een hoogwerker uit zijn benarde positie bevrijd. Maar ook dat ging niet zonder slag of stoot. De kat viel zijn redder in eerste instantie aan en kon uiteindelijk na twee nieuwe reddingspogingen weer naar zijn baasje. Of het beest gewond is geraakt, is niet duidelijk.