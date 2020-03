Kater voor Eindhovens festivalbedrijf na avontuur in Mexico

Nadat vorige week Wish Events International failliet werd verklaard, ging dinsdag ook podiumbouwer Stagekings op de fles. In beide gevallen was het faillissement aangevraagd door werknemers die dit jaar niet meer werden uitbetaald. Wish Events International verzorgde de productie van Dreamfields en Stagekings was de bouwer van het podium voor het festival in het Mexicaanse Guadalajara.