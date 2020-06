Kattendans in Bergeijk wordt ‘Klein Paradiso’ om meer publiek te kunnen ontvangen

Er wordt een stellage gebouwd in de vorm van een U, waarop het publiek op verschillende (hoogte)niveaus plaats kan nemen in comfortabel huiskamermeubilair. Een setting die doet denken aan de zaal van poptempel Paradiso in Amsterdam, waarbij het podium voor een groot deel is ingesloten.

Substantieel verschil

,,De 1,5 meter-regel dwingt ons min of meer dit te doen”, zegt theaterdirecteur Dries Floris. ,,Met inachtneming van 1,5 meter afstand mogen er in de theaterzaal slechts 66 personen plaatsnemen. Met deze stellage hebben we 100 zitplaatsen. Een substantieel verschil.”

Maar nog veel belangrijker is de beleving, zegt Floris. ,,Als je in een theaterzaal zit waar normaal 300 personen in mogen, heb je met 65 andere bezoekers toch een halfbakken gevoel. Ook voor de artiest is het niet lekker spelen. Drie stoelen leeg, twee gasten, weer drie stoelen leeg, etc. Vandaar deze oplossing.”