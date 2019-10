KBO-Brabant denkt over nieuwe naam

Overvaller Domino's in Eindhoven dumpt mes, jas en fiets tijdens vlucht

3 oktober EINDHOVEN - Domino's Pizza aan het Dirigentplein in Eindhoven is donderdagavond rond 21.00 uur overvallen. De vermoedelijke dader is een man met een blauwe winterjas met capuchon. Het lijkt erop dat er geld buit is gemaakt. De jas, fiets en het mes waarmee de overval is gepleegd, werden al snel teruggevonden.