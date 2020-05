KBO en FNV: ‘Indruk blijft bestaan dat Eindhoven onze juristen tegenwerkte’

Dat schrijven voorzitter Trudy van Helmond van KBO Eindhoven en voorzitter Christ Koppelmans van FNV werkgroep Lokaal Sociaal Beleid Eindhoven aan het college. Zij stelden eind april al vragen, direct nadat gemachtigde Bert van ‘t Laar aan de bel trok over notities in de gemeentelijke dossiers van zes cliënten die hij had opgevraagd. Hierin stond dat er binnen de gemeente op 18 november 2019 een aparte werkwijze is afgesproken, speciaal voor Eindhovense ouderen en zieken die via hem of Kevin Wevers extra huishoudelijke hulp vroegen. Ambtenaren moesten bij hen de wettelijke reactietermijn van zes weken laten verlopen, deze ouderen niet thuis opzoeken en hen ongezien een afwijzing sturen. Eind januari stopte die werkwijze weer.