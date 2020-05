KBO in gesprek met ex-coronapatiënten: ‘Vooral luisteren'

EINDHOVEN - KBO Brabant biedt zich aan om nazorg te verlenen aan ex-coronapatiënten of familieleden daarvan. Elf vrijwilligers in Brabant zijn er druk mee, onder wie Harry Keijsers uit Asten en de Valkenswaardse Elly Verhees.

De eerste cliënt van Harry Keijsers (72) stelde zich steeds maar de vraag 'hoe hij het in zijn leven gedaan had'. ,,Hij vroeg zich vooral af waarom hij op momenten geen andere keuzes had gemaakt. Hij kon er 's nachts niet van slapen."

Voor Keijsers, in zijn vroegere werkzaam leven pastoraal werker in Asten en Deurne, was de opdracht de man weer wat op de rails te krijgen. ,,Ik zet nooit negatief in. Ik probeer zijn blik te verruimen. En luisteren, vooral veel luisteren. Alleen al je verhaal kunnen vertellen, dat lucht enorm op."

Onze bezoekers

De Astenaar staat mensen bij die vragen hebben op het gebied van zingeving en het leven in het algemeen. Hij behoort tot een klein groepje van elf personen in Brabant dat dat op verzoek doet. Het gaat om een initiatief van KBO Brabant. Dit voorjaar hebben ze een speciale training gevolgd. ,,We noemden ze eerst onze bezoekers", zegt Eva Geelen, beleidsmedewerker bij KBO Brabant. ,,We hadden in gedachten dat zij de cliënten zouden bezoeken." De cursus zat er net op toen corona uitbrak. ,,Van bezoeken komt nu natuurlijk niks. Dat belet niet dat contact toch tot stand komt, al is het via mail of telefoon."

Nog steeds op de rem

SP en D66 kennen het project ook. In de Tweede Kamer is gevraagd om in Brabant een landelijke kennisinstituut te starten dat zich speciaal richt op nazorg aan coronapatiënten en familieleden. KBO Brabant ondersteunt dat en wil graag samenwerken. Het elftal vrijwilligers is ervoor opgeleid en kan aan de slag. Sterker nog: dat doet het al.

De samenleving staat op tal van plekken nog steeds op de rem en de vraag is hoe lang het allemaal gaat duren. Geelen: ,,Er zijn tal van items waar mensen mee kunnen zitten." Ze geeft het voorbeeld van een man die twee dagen dood in huis heeft gelegen. De politie belde een vrouwelijke kennis van hem, want kennelijk was zij de laatste geweest die hij nog had gesproken. Dat had zij zich natuurlijk op dat moment niet kunnen realiseren. ,,Dat besef kwam later. Ze kon ook al niet naar de uitvaart. Daar had ze het allemaal erg moeilijk mee."

Iets goeds

Elly Verhees (61) uit Valkenswaard maakt eveneens deel uit van de groep vrijwilligers. ,,Ik kom al enkele jaren bij de lezingen van de werkgroep zingeving en identiteit van het KBO. Ik vond het wel iets voor mezelf om die training te volgen." Ze krijgt ook cliënten via een artsenpraktijk.

Corona leidt ook tot een ander soort slachtoffers. ,,Denk maar aan mensen die het moeilijk hebben met alles rond het virus. Misschien dat die vragen er nu nog niet zo zijn, maar ik verwacht ze op termijn wel. Ik proef dat bij veel ouderen in mijn omgeving: hier zijn we nog lang niet klaar mee. Dan is het fijn als je iets goeds kunt betekenen voor een ander."