‘Keer maar om als je heimwee hebt!’

Goof Koene is bijna de Kwartelstraat uitgefietst als een van de uitzwaaiers roept dat hij maar moet omkeren als hij heimwee krijgt. Prompt knijpt hij in de remmen, draait om en onder luid gelach verdwijnt hij alsnog uit het zicht. Op weg naar zijn eerste overnachting, op een camping ‘net boven Mechelen’.

Twee maanden heeft de 64-jarige Eindhovenaar uitgetrokken voor de tocht van 2700 kilometer naar Santiago de Compostella, de bestemming voor talloze pelgrims. Maar Koene kent geen religieuze drijfveer voor zijn uitdaging. Behalve dat hij geniet van het fietsen wil hij - door zich te laten sponsoren - geld bijeenhalen voor Scouting Roosevelt voor jongeren met een lichamelijke beperking.

Voor zijn vertrek vertelt hij thuis in de woonkamer dat hij als kind bij de welpen zat van wat toen nog de verkenners heette. ,,Later was ik scout en ook mijn zoon Job heeft daar een geweldige tijd gehad. Dus ik weet wat scouting voor kinderen kan betekenen.”

Inrichting voor de huiskamer

Koene werkt als bronsgieter voor kunstenaars. Dat bracht hem in contact met Frank Stroeken van de Holland Art Gallery, een van de trouwe sponsors van de Tongelrese scoutinggroep. Stroeken kende dus de behoefte om de huiskamer van de blokhut een betere inrichting te geven. En gaf Koene een extra motivatie voor zijn fietstocht.

Ruud van Acquoij, bekend als gemeenteraadslid voor 50Plus, is voorzitter van Scouting Roosevelt, dat al 56 jaar bestaat. ,,Onze leden komen één weekend per maand naar de blokhut aan de Oude Muschbergweg. Steeds in een groep van tien tot vijftien jongeren, in leeftijd variërend van zeven tot twintig jaar. We hebben veel vrijwilligers om daarbij te helpen, waaronder altijd minstens één verpleegkundige.”

De huiskamer is nu nogal saai, legt de voorzitter uit. ,,We zouden graag de grijze wanden voorzien van een fotoprint van een bos en ook hebben we een nieuwe bank nodig. Verder is de douchebrancard aan vervanging toe.” Van Acquoij benadrukt dat nieuwe leden én vrijwilligers van harte welkom zijn.

Dertig- tot veertigduizend euro nodig

Om de wensen te realiseren is er een bedrag van dertig- tot veertigduizend euro nodig. Koene hoopt dat de donaties voor zijn fietstocht zorgen voor een bijdrage van tienduizend. De opbrengst wordt bijgehouden op de website gofundme.com. Zaterdag stond de teller al op 1472 euro. De tocht zelf is te volgen via polarstaps.com.

Koene heeft er zin in. ,,Ik doe het lekker op mijn gemak, dus er zal ook tijd zijn om onderweg iets moois te bekijken. En mijn conditie is prima, dankzij mijn zondagse ritten op de mountainbike met vrienden. Bovendien heb ik de laatste weken wat extra getraind in de Ardennen.”